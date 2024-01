TÜGİAD, YES For Europe'un başkanlığını tekrar kazandı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, tek aday olarak girdiği seçimi oy birliği ile kazanarak başkanlığa seçildi.

Yıldırım, ülkedeki genç iş insanlarının lider sesi TÜGİAD'ın dönem başkanlığının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Türk genç iş insanlarının Avrupa'daki sesi olmaya ve devletin hedefleri çerçevesinde özellikle ihracat pazarlarını arttırmaya yönelik çalışacaklarını aktaran Yıldırım, "Paydaşlarımızla yeni ticaret köprülerinin kurulması ve üyelerimizin her sektörde ve farklı ülkelerdeki pazarlara girişleri için başkanlığımızı çok önemli bir adım görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 2024'te Türkiye'de gerçekleştirecekleri etkinliklerle dış ticareti geliştirecek üyelere yeni iş ortakları ve pazarları açmaya çalışacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"TÜGİAD Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası genç iş insanları derneğidir. Ülkemizi yıllardır G20 Genç Girişimciler İttifakında, Avrupa Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) ve YES for Europe'ta başarı ile temsil etmekteyiz ve bayrağımızı buralarda dalgalandırmaktayız. Yıllardır süregelen bu mücadele ve çalışma sonunda YES for Europe gibi çok önemli bir organizasyonun başkanlığını ülkemiz adına almış olmanın mutluluğunu ve gurunu yaşamaktayız. Bu başkanlık ile ülkemizin yıllardır sürdürmüş olduğu AB tam üyelik sürecinde genç iş dünyası adına çok önemli katkı koyacağımızı düşünüyorum. Başkanlık sürecinde TÜGİAD adına çok emek harcayan ekibime teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun."