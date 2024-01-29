TÜGİAD'dan Dubai'ye yatırım ve işbirliği ziyareti

TÜGİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinden oluşan 25 kişilik heyetle Dubai'de çeşitli temaslarda bulundu. 3 gün süren ziyaret boyunca çeşitli tesisleri gezen heyet, kamu yönetimi ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptı.

Etkinliğin ilk gününde Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ı makamında ziyaret eden heyet, Türkiye'nin Dubai ticaret ataşeleri Ersoy Erbay ve Hacı Hasan Kaygısız'ın da katıldığı görüşmede iki ülke arasındaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Daha sonra bölgenin önde gelen ticaret merkezi Dubai World Trade Center'a geçen heyet, serbest bölge hakkında bilgi aldı ve sonrasında Avrupa Uygulamalı Bilim Üniversitesi yetkilileri ile bir araya geldi.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım liderliğindeki heyet, kendileri için KCI Grup Ofisi'nde düzenlenen kokteyle katıldı. Heyet, B2B etkinliğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) önemli isimleri ile bir araya gelerek BAE'deki mevcut yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler edindi.

BAE'deki önemli şirketlere ziyaret

Heyet, ziyaretin ikinci gününde çok uluslu lojistik şirketi DP World'de küresel ticaret ile ilgili sunum yaptı. Ayrıca, bölgede iş kurma ve danışmanlık hizmetleriyle öne çıkan The Corporate Group'u ziyaret etti.

Son günde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle özel talep toplantıları gerçekleştiren heyet, daha sonra Dubai'deki bankacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. TÜGİAD heyeti, BAE'de bulunan dünyanın en büyük Lipton üretim tesislerini de gezdi.

"İki ülke arasındaki olumlu gelişmeler ekonomide de kendisini gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, son dönemlerde karşılıklı atılan adımlar sonucunda Türkiye ile BAE arasındaki siyasi ilişkilerde yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomide de kendisini gösterdiğini belirterek, bu kapsamda düzenledikleri ticaret heyetinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Yıldırım, 3 gün boyunca birbirinden önemli toplantı ve ziyaretlerle iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını araştırdıklarını kaydederek, "Görüştüğümüz kamu ve özel sektör temsilcilerini yatırım için ülkemize davet ettik. Başta enerji olmak üzere, teknoloji, turizm, inşaat gibi önemli sektörlerdeki potansiyelimiz ilgilerini çekti. En kısa sürede Dubai'den bir heyeti ülkemizde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.