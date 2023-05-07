TÜGİAD’IN yeni Başkanı Gürkan Yıldırım oldu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 19. olağan genel kurul toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Yeni dönemde yönetim ve diğer kurullarda görev alacak isimlerin belirlendiği seçimlere tek liste ile giren Gürkan Yıldırım, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti daha güçlü kılmak ve gençlerin gücünü artırmak için aday olduğunu vurguladı.

Dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğine ve Türkiye’nin dönüşüme uyum için artık çok az zamanının kaldığına işaret eden Gürkan Yıldırım “Gerçeklik sonrası zamandayız. Teknoloji destekli yeni kapitalizm tüm ülkeleri tehdit ediyor. İnsanlar köklerini ve geleceğini arıyor. Geleceği birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Zaman, daha fazla beraber çalışmayı gerektiriyor.

Yeni nesil kolektif çalışabilmeli. Çünkü yeni dönem, ortak hareket edene fırsatlar sunuyor. TÜGİAD olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla, tüm fikirlere açık ve hiçbir ideolojinin baskısı altında kalmadan ilerlemeliyiz. Dünya çapında yaşanan enerji krizi, iklim krizi ve yeşil dönüşüm gibi çok önemli konu başlıklarında bizlere çok iş düşüyor. Genciz, bununla övünüyor ve katma değer yaratmaya çalışıyoruz. TÜGİAD’a sahip çıkmalı ve büyümeliyiz” diye konuştu.