TÜİK 2024 göç verileri: Türkiye’ye gelen de giden de azaldı, İstanbul ise zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı uluslararası göç verilerine göre, yurt dışından Türkiye’ye gelen kişi sayısı bir önceki yıla göre %0,6 azalarak 314 bin 588’e düştü. Aynı dönemde, Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise %40,6’lık bir gerilemeyle 424 bin 345 olarak kaydedildi.

Türkiye’ye gelenlerin %54,5’ini erkekler, %45,5’ini ise kadınlar oluşturdu. Gelenlerin 103 bin 732’si Türk vatandaşı, 210 bin 856’sı ise yabancı uyrukluydu. Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin 151 bin 140’ı Türk vatandaşı olurken, 273 bin 205’i yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

En yoğun hareketliliğin 25-29 yaş grubunda

Türkiye’den yurt dışına göç eden nüfusun yaş dağılımı incelendiğinde, en yoğun hareketliliğin 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubundaki bireyler, toplam giden nüfusun yüzde 14,4’ünü oluşturdu. Genç yetişkin olarak tanımlanan bu kesimi, yüzde 12,2 ile 20-24 yaş ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

Gelen nüfusta ise en büyük pay yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubuna aitti. Onları yüzde 12,1 ile 25-29 yaş ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Her iki yöndeki göç hareketliliğinde gençlerin belirgin şekilde öne çıkması, Türkiye’de eğitimli ve çalışabilir nüfusun geleceğine dair önemli sinyaller veriyor.

Verilere göre, Türkiye’ye gelenlerin yüzde 32,8’i İstanbul’u tercih etti. İstanbul’u sırasıyla Antalya (yüzde 8,5), Ankara (yüzde 7,4), Mersin (yüzde 5,5) ve İzmir (yüzde 3,7) takip etti. Aynı şekilde, Türkiye’den ayrılanların yüzde 34’ü yine İstanbul’dan gitti. Göç veren diğer iller arasında Ankara (yüzde 8,5), Antalya (yüzde 7,8), İzmir (yüzde 3,3) ve Mersin dikkat çekti.

2024’te Türkiye’ye gelen yabancılar arasında ilk sırada Azerbaycan yer aldı

2024’te Türkiye’ye gelen yabancılar arasında ilk sırada yüzde 9,9 ile Azerbaycan vatandaşları yer aldı. Onları Türkmenistan (yüzde 9,8), Özbekistan (yüzde 7,6), Rusya Federasyonu (yüzde 7,5) ve İran (yüzde 5,9) izledi. Türkiye’den ayrılan yabancılar içinde ise yüzde 17,4 ile Irak vatandaşları ilk sırada yer aldı. Afganistan (yüzde 13,1), Rusya (yüzde 10,2), İran (yüzde 5,9) ve Türkmenistan (yüzde 5,8) vatandaşları da en fazla göç eden gruplar arasında yer aldı.

2024 yılında hem Türkiye’ye gelen hem de Türkiye’den giden kişi sayısında önemli bir azalma yaşandı. Göç eden nüfusta cinsiyet dağılımı da görece dengeli gerçekleşti. Gelenlerde erkeklerin oranı yüzde 54,5; kadınların oranı yüzde 45,5 iken, gidenlerde bu oran yüzde 55,7 erkek ve yüzde 44,3 kadın şeklinde belirlendi.