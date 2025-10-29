TÜİK 2024 raporu: Türk kadınlarının yabancı eş seçiminde Suriyeliler zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2024” raporu, Türk kadınlarının yabancı eş tercihlerinde dikkat çekici bir değişimi gözler önüne serdi. 2023’te en çok Alman erkeklerle evlenen Türk kadınları, 2024’te bu tercihi Suriyeli erkeklerden yana kullandı.

Türk kadınlarının yabancı eş tercihinde Suriyeliler ilk sıraya yerleşti

TÜİK verilerine göre, 2024’te Türk kadınlarının evlendiği yabancı erkekler arasında Suriyeliler %20,6’lık oranla ilk sıraya yükseldi. 2023’te zirvede olan Alman erkekler ise bu yıl ikinci sırada yer aldı. Türk erkeklerinin evlendiği yabancı kadınlar arasında ise tablo benzer. Suriyeli ve Özbek kadınlar %12,1’lik oranlarla listenin başında bulunuyor.

Boşanma sayısı 2024’te artışta, en yüksek oran Antalya’da görüldü

Raporda ayrıca Türkiye genelinde boşanma oranlarındaki artış da dikkat çekiyor. 2023’te 171 bin 881 olan boşanma sayısı, 2024’te 187 bin 343’e yükseldi. İller bazında değerlendirildiğinde, boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya, en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari oldu.

TÜİK’in verileri, Türkiye’deki evlilik ve boşanma eğilimlerinde toplumsal ve kültürel dinamiklerin hızla değiştiğini gösteriyor.