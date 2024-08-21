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TÜİK açıkladı: Balıkesir'de araç sayısı 619 bin 590 oldu

Balıkesir’de temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 619 bin 590’a ulaştı. Türkiye’de temmuzda 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Haber Merkezi
İHA
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TÜİK açıkladı: Balıkesir'de araç sayısı 619 bin 590 oldu
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TÜİK’ten yapılan açıklamada Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 619 bin 590 oldu. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9’u motosiklet, yüzde 39,4’ü otomobil, yüzde 8,5’u kamyonet, yüzde 2,6’ı traktör, yüzde 1,7’si kamyon, yüzde 0,6’sı minibüs, yüzde 0,2’si otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttığı açıklandı.

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