  3. TÜİK açıkladı: Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
TÜİK açıkladı: Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 15,18 fiyat artışı görülen erkek giyim ürünleri en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 8,74 azalışla evcil hayvanlar ile ilgili ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 artış olarak gerçekleşti.

Ekim ayında erkek giyim fiyatları zirvede

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ekim ayında en fazla fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyim ürünlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 8,74 azalışla evcil hayvanlar ile ilgili ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; kadın giyim yüzde 13,91, çocuk giyim yüzde 13,83, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 13,77, toz kakao yüzde 11,40, kadın ayakkabısı yüzde 10,51 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 7,62, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 7,27, dondurma yüzde 4,61, çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) yüzde 4,01, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 2,79 olarak gerçekleşti.

