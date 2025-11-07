TÜİK açıkladı: En çok kazandıran yatırım aracı bakın hangisi oldu! Hiç değer kaybetmedi…

Faiz, enflasyon ve döviz kuru derken vatandaşlar nereye yatırım yapacağı konusunda şaşkın. Son yıllarda kazandığı değerle zirvede yer alan altın, bir anlık düşüşüyle bir kez daha şaşırttı.

Peki en iyi yatırım aracı hangisi? TÜİK, Ekim ayında en iyi yatırım aracını açıkladı. TÜİK verilerine göre Ekim 2025’te en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,63, TÜFE ile indirgendiğinde %12,61 reel getiri sağlayan altın, üç, altı ve on iki aylık dönemlerde de zirvede yer aldı.

EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçları performansına göre Ekim 2025’te yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altının reel getirisi %13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %12,61 oldu.

Öte yandan aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,79 oranında reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,41, Euro %1,23 ve BIST 100 endeksi %3,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %0,59 oranında reel getiri sağladı; DİBS %0,12, Amerikan Doları %1,31, Euro %2,12 ve BIST 100 %4,82 ile kayıp yazdı.

Üç aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile %23,62, TÜFE ile %22,19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile %3,45, TÜFE ile %4,56 oranlarında en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayda geçti.

ALTI AYLIK DÖNEMDE LİDERLİĞİ SÜRDÜ

Altı aylık dönemde külçe altının liderliği sürdü: Yİ-ÜFE ile %24,80, TÜFE ile %25,44 reel getiri elde edilirken; Amerikan Doları endeksi Yİ-ÜFE ile %3,81, TÜFE ile %3,32 ile en çok kaybettiren araç oldu.

Yıllık bazda ise külçe altın Yİ-ÜFE ile %47,46, TÜFE ile %40,94 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yani Yİ-ÜFE ile yıllık değerlendirmede mevduat faizi (brüt) %11,60, DİBS %4,63 ve Euro %2,56 ile reel getiri sunarken; Amerikan Doları %3,82 ve BIST 100 %5,69 ile kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %6,67 ve DİBS %0,01 ile sınırlı reel getiri sağladı; Euro %1,97, Amerikan Doları %8,07 ve BIST 100 %9,85 ile yatırımcısına kayıp yazdı.

Son olarak uzmanlar, verilerin altının enflasyona karşı koruma sağlayan bir araç olarak öne çıktığını gösterdiğini belirtirken, 2025’te portföy dağılımında altının payının artırılmasının mevduat ve DİBS gibi araçlarla dengelenerek risk-getiri optimizasyonu açısından değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Bunun yanında yatırım kararlarının kişisel risk profili ve güncel makroekonomik gelişmeler ışığında alınması öneriliyor.