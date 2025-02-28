TÜİK açıkladı: İşsizlik son 12 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılın ilk işgücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesine gerileyerek son olarak 2012 yılının eylül ayında gördüğü yüzde 8,3 seviyesine yaklaştı.

İstihdam oranı yüzde 49,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,0 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 14,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,4 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücü oranı 2025 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 28,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,9 olarak tahmin edildi.