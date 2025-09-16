TÜİK açıkladı: Konut satışları ağustos ayında yılın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 adet oldu.

İllere göre dağılımda en fazla satış İstanbul’da gerçekleşirken (21 bin 814), Ankara 12 bin 419 ve İzmir 7 bin 695 konut satışıyla takip etti. En az satış ise Ardahan’da 49, Bayburt’ta 105 ve Tunceli’de 138 konutla kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adete ulaştı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu. Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-Ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

İlk el konut satışının payı yüzde 30,6 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satış sayısı

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satış sayısı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında azalarak bin 810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.