TÜİK açıkladı: Tüketim harcamalarının dörtte biri İstanbul’da yapıldı

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Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) araştırmasına göre, Türkiye’deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6’sı İstanbul bölgesinde gerçekleşti.

İstanbul’u Ege ve Akdeniz bölgeleri izlerken harcama türlerine göre bölgeler arasındaki farklılıklar da dikkat çekti.

Hanehalkı harcamalarında İstanbul ilk sırada

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1’inci Düzey bölgelerine göre, Türkiye’deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6’sı TR1 (İstanbul) bölgesinde yapıldı. İkinci sırada yüzde 14,5 ile TR3 (Ege), üçüncü sırada ise yüzde 12,6 ile TR6 (Akdeniz) bölgesi yer aldı.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 1,4 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,5 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve yüzde 2,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

Eğitim ve konaklama harcamalarında İstanbul öne çıktı

Harcama türlerine göre yapılan değerlendirmede İstanbul, tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip bölge oldu.

Eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3’ü, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2’si, konut ve kira harcamalarının yüzde 28,4’ü, eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 27,3’ü İstanbul’da gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarındaki payıyla ikinci sırada bulunan Ege bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9’u, sağlık harcamalarının yüzde 15,9’u, mobilya ve ev eşyaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 15,5’i yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarındaki payı yüzde 1,9 olurken giyim ve ayakkabı harcamalarındaki payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Ortadoğu Anadolu bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile bilgi ve iletişim harcamalarındaki payı yüzde 3,4, mobilya ve ev eşyaları harcamalarındaki payı ise yüzde 2,9 oldu.

Konut ve kira harcamalarında İstanbul İik sırada

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içindeki dağılımına bakıldığında, tüm İBBS 1’inci Düzey bölgelerinde harcamaların büyük bölümünü konut ve kira, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı yüzde 29,6 ile İstanbul ayırdı. Bu alanda en düşük pay ise yüzde 22,1 ile Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.

Ulaştırma harcamalarında Batı Marmara öne çıktı

Motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi kalemleri kapsayan ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 23,3 ile Batı Marmara bölgesi ayırdı.