TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en kalabalık mahallesi belli oldu

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TÜİK’in 2026 yılı nüfus verileri, Türkiye’nin en kalabalık mahallelerine ilişkin sıralamada dikkat çeken değişiklikleri ortaya koydu. Verilere göre Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık mahallesi olarak zirveye yerleşti.

Zirve Diyarbakır’ın

Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 150 bin sınırını geçti. Böylece birçok ilçeyi geride bırakan nüfusa ulaştı.

Öte yandan Adnan Kahveci Mahallesi, 110 bin 619 kişiyle ikinci oldu. Ayrıca Kayabaşı Mahallesi, 108 bin 455 kişiyle üçüncü sıraya yerleşti. Listenin ilk üç sırasında Diyarbakır’dan bir, İstanbul’dan iki mahalle bulunuyor.

İstanbul, sıralamaya beş mahalleyle girdi. Buna göre Kayabaşı, Adnan Kahveci ve Atakent öne çıktı. Ayrıca Zümrütevler ile Zafer mahalleleri ilk 10’da yer aldı. Ancak liderlik Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi’ne geçti.

Türkiye’nin en kalabalık 10 mahallesi

Bağcılar, Bağlar-Diyarbakır: 151.459

Adnan Kahveci, Beylikdüzü-İstanbul: 110.619

Kayabaşı, Başakşehir-İstanbul: 108.455

Atakent, Küçükçekmece-İstanbul: 102.743

Fırat, Kayapınar-Diyarbakır: 91.279

Zümrütevler, Maltepe-İstanbul: 88.042

Mevlana, Talas-Kayseri: 87.561

Zafer, Bahçelievler-İstanbul: 86.758

Karapürçek, Altındağ-Ankara: 83.053

Halkalı Merkez, Küçükçekmece-İstanbul: 80.715

Böylece ilk 10’daki dört mahallenin nüfusu 100 bin kişiyi aştı. Ayrıca İstanbul, liste içindeki ağırlığını korudu.