TÜİK açıkladı: Türkiye’ye göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 25 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Uluslararası Göç İstatistiklerine göre, yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393 bin 829’a yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise %5 azalışla 403 bin 216 olarak kaydedilmiştir. Böylece 2025 yılında Türkiye’den ayrılan kişi sayısı, gelenlerden yaklaşık 9 bin 400 kişi daha fazla olmuştur.

Yabancı girişleri 391 bini aştı, çıkışlarda Türk vatandaşları öne çıktı

TÜİK verilerine göre 2025 yılında Türkiye’ye göç edenlerin 91 bin 952’si Türk vatandaşı, 301 bin 877’si ise yabancı uyruklulardan oluştu. Gelen nüfusun yüzde 56,6’sını erkekler, yüzde 43,4’ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin ise 155 bin 119’u Türk vatandaşı, 248 bin 97’si yabancı uyruklu oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,3’ünü erkekler, yüzde 44,7’sini kadınlar meydana getirdi.

Türkiye’de göçte genç nüfus öne çıkıyor

Türkiye’ye gelenlerin yaş dağılımında yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubu ilk sırada yer aldı. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 yaş ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu takip etti.

Türkiye’den ayrılanlarda ise en yüksek oran yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Ardından yüzde 12,5 ile 20-24 yaş ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu geldi.

Göçün merkez üssü İstanbul

İllere göre dağılım incelendiğinde, Türkiye’ye gelen göçmenlerin yüzde 42,2’sinin İstanbul’a yerleştiği görüldü. İstanbul’u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa izledi.

Türkiye’den yurt dışına göç edenlerde de İstanbul ilk sırada yer aldı. Yurt dışına gidenlerin yüzde 35,4’ü İstanbul’dan ayrılırken, Ankara yüzde 8,7, Antalya yüzde 6,5, Mersin yüzde 4,3 ve İzmir yüzde 3,7 pay aldı.

Türkmenistan girişte, Irak çıkışta ilk sırada yer aldı

Yabancı uyruklu göçmenler arasında Türkiye’ye en fazla gelen grup yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları oldu. Türkmenistan’ı yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular arasında ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer aldı. Irak’ı yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları izledi.