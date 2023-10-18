TÜİK, ‘Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın yayımını erteledi
TÜİK, Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması bülteninin yayımını 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında alan uygulaması yapılamaması nedeniyle 2024’e erteledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugünkü takviminde yer alan Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması bülteninin yayımını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında alan uygulaması yapılamaması nedeniyle gelecek yıla erteledi.
Konuya ilişkin TÜİK'ten duyuruda, şunlar kaydedildi: "Ulusal Veri Yayımlama Takvimi’ne göre 18 Ekim 2023'te yayımlanması planlanan 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023 Haber Bülteni'nin alan uygulaması ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edilmiştir. Araştırmaya ilişkin bülten sonuçları 2024 yılında yayımlanacaktır."