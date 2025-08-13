  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TÜİK dönemsel nüfus verilerini ilk kez açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Takip Et

TÜİK dönemsel nüfus verilerini ilk kez açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel nüfus istatistiklerini ilk kez açıkladı. Türkiye'nin nüfusu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜİK dönemsel nüfus verilerini ilk kez açıkladı: Türkiye'nin nüfusu 6 ayda 160 bin arttı
Takip Et

Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

Planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik: Konutlara gündüz bakım evi şartıPlanlı alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik: Konutlara gündüz bakım evi şartıEkonomi
Konut satışları 7 ayın zirvesindeKonut satışları 7 ayın zirvesindeEkonomi

 

Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular ele alındı?
Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Konut satışları 7 ayın zirvesinde
Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Karadeniz Sahil Yolu'nda fındık kurutma mesaisi
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı
Tek kişilik "yoksulluk sınırı" asgari ücretin iki katına dayandı