TÜİK duyurdu: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,80 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,90 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,98 artış gerçekleşti.

Bitkisel ürünlerde %5,10 artış gerçekleşti

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %6,28 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,25 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,96 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %5,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %4,38 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %3,42 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %155,54 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %19,63 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyvelerde yüksek fiyat artışı

Tarım ÜFE (Tarım Üretici Fiyat Endeksi) yıl bazında genel olarak artış gösterdi. Ancak alt kalemlerde büyük farklılıklar mevcut.

Buna göre yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler fiyatı yaklaşık %160 civarında artışla en yüksek yükselişi gösterdi. Onu diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, tropikal meyveler ve kümes hayvanları izledi.

Buna karşılık yağlı meyveler, sebze ve kök ürünleri gibi kalemlerde fiyatlar düşüş gözlemlendi. Yani özetle:Meyve fiyatları rekor seviyede arttı, Sebze ve bazı tarla ürünleri ucuzladı, Genel tarım maliyetleri (ÜFE) ise yükselmeye devam etti.

Sebze ve yağlı meyvelerde düşüş yaşandı

Tarımda fiyat artışları ürün bazında büyük farklılık gösterdi. TÜİK verilerine göre yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde fiyatlar yüzde 160’a yakın artarken, sebze ve yağlı meyvelerde düşüş yaşandı. Genel tarım üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yıl bazında yükselişini sürdürdü.