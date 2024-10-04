TÜİK ilk kez açıkladı: Mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici fiyatları eylülde yüzde 2,80 artış kaydetti. Ağustos ayında yüzde 2,83 artış yaşanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) Eylül'de aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise Eylül'de aylık yüzde 2,71 arttı.

Eylül ayı enflasyonu yüzde 2,97 olmuştu

TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini dün açıklarken; buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık yüzde 49,38 arttı. Piyasa beklentisi, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11 olacağı yönündeydi.