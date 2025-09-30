TÜİK ilk kez yapay zeka istatistiklerini yayımlayacak

Kurumun açıklamasına göre, girişimlerde yapay zekanın kullanımına dair veriler, 2021 yılından itibaren “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması” kapsamında elde ediliyor.

"Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni yarın 10.00'da yayımlanacak"

16-74 yaş grubundaki bireylerin yapay zeka kullanımına yönelik göstergelerin ilk kez bu yıl "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" kapsamında derlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki araştırmada elde edilen veriler temel alınarak, girişimlerin ve bireylerin yapay zeka kullanımını bir arada sunan 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni hazırlanmıştır. Bu kapsamda 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteni yarın 10.00'da yayımlanacaktır."