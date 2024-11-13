TÜİK: Samsun’da konut satışı geçen yıla oranla 2 bin 602 adet artı

TÜİK, konut satış rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde ekim ayında toplam 165 bin 138 konut satıldı. Bu satışların 2 bin 996 adeti ise Samsun’da gerçekleşti. Samsun’da geçen yılın ekim ayında satılan konut sayısı ise bin 656’da kalmıştı.

2024 yılının ilk 10 ayında Samsun’da satılan toplam konut sayısı 20 bin 577 adet oldu

Öte yandan 2024 yılının ilk 10 ayında (ocak-ekim dönemi) Samsun’da satılan toplam konut sayısı 20 bin 577 adet oldu. 2023 yılının ilk 10 ayında ise satılan toplam konut sayısı 17 bin 577’de kalmıştı.