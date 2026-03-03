TÜİK şubat enflasyonunu açıkladı: Ekonomistler uyardı!

Şubat 2026 enflasyonu açıklandı. Ocakta beklentilerin çok üzerinde gelen bir enflasyon verisinin ardından yılın ikinci ayındaki enflasyon verisi “görece” iyimser bir oranda gerçekleşti. Aylık bazda genel beklentilerin yüzde 3 seviyelerinde olduğu TÜFE verisini TÜİK yüzde 2,96 olarak açıkladı.

Merkez Bankası’nın da son Enflasyon Raporu toplantısında yakından takip edeceğini belirttiği veriyle birlikte yılbaşından bu yanan birikimli enflasyon yüzde 7,95 oranında olurken, yılsonu ara hedef yüzde 16 seviyesinden bulunuyor.

Ekonomistler, bu tabloda şubat enflasyonunu nasıl değerlendirdi?

“Haydi hayırlısı”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“TÜİK/TÜFE Şubat ayında % 2,96 artmış ve yıllık enflasyon % 31,53 olmuş. Haydi hayırlısı.”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Ocak ayında yaptığım bu paylaşımda Ocak-Şubat iki aylık enflasyonunu %8 olarak tahmin etmiştim. % 7,95 oldu.” derken, 26 Ocak’ta yaptığı şu değerlendirmesine alıntı yaptı:

“Ocak enflasyonu %5’in üzerinde gelebilir. Şubat ise %3’ün biraz altında kalabilir. Böylece yıl sonu hedefi olan %16’nın tutması için kalan 10 ayda aylık enflasyonun %0,7 çıkması gerekecek. Aylık %0,7 altında enflasyon en son pandemi döneminde görülmüştü.”

“Mart ayı gerçekçi olmak zorunda”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “Aylık enflasyon yüzde 3 üzerinde beklenirken TÜİK yine iyimser bir veri açıkladı. Ama mart ayı gerçekçi olmak zorunda. Zira savaş ekonomik tansiyonu yükseltiyor” derken, şu değerlendirmeyi de ekledi:

“Şubat enflasyon verisinin beklentiye paralel geldiği açıklamaları yapılıyor. Ancak yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16 iken ilk 2 ayda gerçeklesen enflasyon %7,95 oldu. Geçmiş olsun ülkem.”

“Her ay ücretlilerin satın alma güçleri daha da düşecek”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun enflasyon değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Enflasyon 2026’nın ilk 2 ayında %7,95 gerçekleşti! Asgari ücret ve emekli zamları belirlenirken tüm yılın enflasyon beklentisi %16 idi. Yani ilk 2 ayda yolun yarısı geçildi. Daha 10 ay var. Ne yazık ki, her ay ücretlilerin satın alma güçleri daha da düşecek.”

“Sahayı doğru okuyamıyorsun”

Prof. Dr. Emre Alkin, “TÜİK adeta TCMB’ye “sahayı doğru okuyamıyorsun” diyor. Önce büyüme verisi sonra da TÜFE ile..” dedi.

“Bu gıda enflasyonu izaha muhtaçtır”

Doç. Dr. Caner Özdurak, “Bu gıda enflasyonu izaha muhtaçtır. Üstü kapalı laf sokarak, kuraklık, deprem, savaş gibi bahaneler üreterek geçiştirilebilecek ezbere dezenflasyon masalı anlatacak noktada değiliz artık. Belli ki eş güdülemiyor ekonomi” değerlendirmesini yaptı.

“ENAG, TÜİK’in iki katı”

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TÜİK ve ENAG verilerini her ay olduğu gibi bu ay da karşılaştırdı:

“Enflasyon hesaplamalarında ENAG yıllık enflasyonu TÜİK’in iki katı.”

“TÜİK enflasyonu yine en düşük açıklayan kurum oldu”

Murat Sağman da tüm verileri ortaya koyan bir tablo çizdi:

“TÜİK TÜFE, Şubat 2026 TÜFE’yi aylık yüzde 2,96 olarak açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık yüzde 31,53 oldu. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, şubatta aylık yüzde 3,85 yıllık yüzde 37.88 olarak açıklanmıştı. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG ise, şubat 2026 için aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde açıklandı. TÜİK enflasyonu yine en düşük açıklayan kurum oldu."