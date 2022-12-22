TÜİK, sürdürülebilir kalkınma göstergelerini yeni siteden duyuracak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin daha etkin, görselliği güçlü ve kullanıcı odaklı internet tabanlı bir platformda yayımlanması amacıyla ‘Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı’ hazırlanırken, söz konusu internet sitesi yarın saat 11.00'de açılacak.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi’nin, ekonomi, toplum, çevre konularında daha iyi bir dünyayı amaçlayan ve tüm ülkeler için geçerli küresel amaçlar seti olduğu bildirildi.

Duyuruda, 25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm ülkeler tarafından kabul edilen "Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" adlı karar metninde, "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüyle 17 ana amaç ve bunları gerçekleştirmek için 169 hedefin belirlendiği anımsatıldı.

Bu amaç ve hedeflere doğru ilerleme düzeyini takip etmek üzere küresel göstergelerin seçildiği ifade edildi.

TÜİK tarafından, 2007-2014 döneminde Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) belirlediği sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin Türkiye için derlenmesi ve yayımlanmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğü vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "2030 Gündemi'nin kabul edilmesini takiben gündem ile uyumlu yeni gösterge seti hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan gösterge setleri 2019, 2020 ve 2021 yıllarında üç ayrı haber bülteni ile kamuoyuna sunulmuştur. Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin daha etkin, görselliği güçlü ve kullanıcı odaklı internet tabanlı bir platformda yayımlanması amacıyla TÜİK tarafından 'Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı' hazırlanmış olup, bu ulusal raporlama platformuna 'sdg.tuik.gov.tr' linkinden ulaşılabilir."

Sürdürülebilir kalkınma göstergelerine ilişkin bundan sonra haber bülteni yayımlanmayacağı bildirilen duyuruda, şu bilgilere yer verildi: "Göstergeler kapsamındaki verilerin takibi güncel olarak web portal üzerinden yapılabilecek. Ayrıca göstergeler grafik, tablo ve harita ile sunulmakta olup göstergelere ilişkin küresel ve ulusal metaveri bilgileri de web portalı üzerinden kullanıma sunulacak. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı 23 Aralık'ta saat 11.00'de açılacak."