TÜİK: Ücretli çalışan sayısı temmuz ayında 16,1 milyon oldu

Ücretli çalışan sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724 kişi oldu. Sanayi sektöründe çalışan sayısı azalırken inşaat ve ticaret-hizmette arttı.

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı temmuz ayında 16,1 milyon oldu
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 101 bin 724 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2024'te 15 milyon 910 bin 286 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken inşaatta yüzde 7,7, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 yükseliş kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaatta yüzde 0,9 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.

