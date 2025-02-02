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TÜİK yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine gerilerken, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Ocak ayında İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 48,40 oldu.

Haber Merkezi
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TÜİK yılın ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne göre, 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.

Reel sektör 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, yıl sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'da enflasyon yüzde 5,16 arttı

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, 2025 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Ocak ayında yüzde 5,16 arttı. Bir önceki aynı ayına göre 2025 Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 48,40 oldu.

CNBC-e'nin 21 kişi ve kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, TÜFE'de medyan beklentisi ocak ayında aylık bazda yüzde 4,35, yıllık bazda yüzde 41,16 seviyesine işaret etti.

Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı

Aralık ayı enflasyonu verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,03 oranında artış gösterirken bu oran son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de AK Parti'nin 8’inci Olağan İl Kongresi’nde, enflasyonu düşürme mesajı vererek, "Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" dedi. 

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