  3. TÜİK’in giyim enflasyonu verilerinde 2021 sonrası dikkat çeken kopma
TÜİK’in giyim enflasyonu verilerinde 2021 sonrasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı grafiğe göre, son beş yılda “perakende giyim satış fiyat endeksi” yaklaşık 8 kat yükselirken, “TÜFE giyim fiyat endeksi” ise sadece 2,7 kat arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı giyim enflasyonu verilerindeki dikkat çeken ayrışmaya dikkat çekti. Kara’nın sosyal medya paylaşımına göre, TÜİK’in yayımladığı “TÜFE Giyim” ile “Perakende Giyim Satış Fiyat Endeksi” verileri arasında 2021 sonrasında belirgin bir farklılık ortaya çıktı.

TÜİK’in giyim enflasyonu verilerinde 2021 sonrası dikkat çeken kopma - Resim : 1

"2021 sonrası kopuyorlar. Bu da mı gol değil?”

Kara’nın paylaştığı “Yıllık Giyim Enflasyonu” grafiğinde, 2021 sonrası perakende giyim satış fiyat endeksinin hızla yükselerek 100’ün üzerine çıktığı, buna karşılık TÜFE giyim endeksinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor. Kara, durumu “İkisi de TÜİK verisi, ikisi de giyim enflasyonunu ölçüyor. 2021 sonrası kopuyorlar. Bu da mı gol değil?” sözleriyle değerlendirdi.

"TÜFE giyim fiyat endeksi yalnızca 2,7 kat yükseldi"

Kara, başka bir paylaşımında TÜİK verilerine göre son beş yılda perakende giyim satış fiyat endeksinin 8 kat artarken, TÜFE giyim fiyat endeksinin yalnızca 2,7 kat yükseldiğini aktardı. Ayrıca, “2021 başından itibaren TÜFE giyim fiyat endeksi, perakende giyim endeksiyle aynı oranda artsaydı, genel TÜFE endeksi yüzde 12,5 daha yüksek olurdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Giyim enflasyonundaki bu “olağandışı” duruma 4-5 yıldır dikkat çektiğini hatırlatan Kara, veriye yakından bakmadan bu ayrışmayı görmezden gelenlere gönderme yaptı. TÜİK’in kendi ürettiği iki veri arasındaki farkı ortaya koymasının, tartışmayı sonlandırmaya yeteceğini vurguladı.

Ekonomi
