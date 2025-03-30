TÜİK’in ürün fiyatları, mahkemeye şifreli olarak sunuldu!

TÜİK, 2022’den bu yana paylaşmadığı enflasyon hesaplamasında kullanılan ürün fiyatlarını, cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye şifrelenmiş bir flaş bellek ile sundu. Davayı açan Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “TÜİK’ten talep edilen veriler, aslında kamuya açık olup 2022’ye kadar düzenli yayımlanan bilgilerdir. Ancak kurum, sanki çok gizli ve hassas veriler paylaşıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Gizli şifreli flaş bellekle mahkemeye gönderdi

Sözcü'nün haberine göre; TÜİK enflasyon hesabında kullandığı ve 2022’den beri halktan sakladığı ürün fiyatlarını, gizli şifreli flaş bellekle mahkemeye gönderdi.

TÜİK, enflasyon hesabında kullandığı ancak 2022’den bu yana halktan sır gibi sakladığı ürün fiyatlarını cuma günü mesai bitimine kısa bir süre kala mahkemeye sundu. Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, TÜİK’in gizlediği verileri ‘şifreli flaş bellek içerisinde gizli bir zarfla’ mahkemeye sunduğunu bildirdi.

Gündoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

"TÜİK’ten istenen veriler aslında hiçbir gizliliği olmayan, 2022’ye kadar da düzenli olarak yayımlanan bilgiler. Ancak TÜİK sanki çok hassas, çok gizli bilgileri veriyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışmış.

TÜİK’in flaş belleğindeki veriler mahkemenin ara kararla istediği bilgileri tam olarak karşılıyorsa eğer, Ankara 6. İdare Mahkemesi verileri bilirkişi heyetine inceletecektir. Bilirkişi heyeti üniversitelerin istatistik, ekonomi ve enflasyon hesaplamalarında uzman olan 3-4 kişiden oluşur. Mahkeme bilirkişiden gelecek rapora göre karar verecektir. Her şeye rağmen TÜİK’in mahkemeye gizlediği verileri göndermesi emekliler için çok büyük bir müjde."