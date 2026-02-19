Tüketici 20 yıldır iyimser değil: Hanehalkı enflasyonu önceden mi görüyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici güven endeksi Şubat 2026 sonuçları açıklandı.

Buna göre tüketici güveni son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici güven endeksi verisi 0-200 aralığında değer alarak ölçülürken, endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

2004 yılında bu yana izlenen veride, endeks 100’ün üzerine en son 2006 Nisan ayında çıkmış görünüyor.

2026 Şubat ayı son verisine göre, yaklaşık 20 yıldır tüketici güveninde iyimserlik görünmüyor.

Tüketicilerin güveninin yanı sıra veride, 2012 yılında bu yana geçmiş ve gelecek dönemler de ölçülüyor. Buna göre, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ile gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi verileri de son 10 yılda bakıldığında, yine güvene paralel hareket ederken, hanenin kendi ekonomik durumuyla daha yakın seyrediyor.

Enflasyon beklentisi

Tüketicilerin gelecek 12 aylık beklentilerine TCMB’nin sektörel enflasyon beklentileri içinde yer alan hanehalkı gelecek 12 aylık enflasyon beklentisi eklendiğinde, ters orantı dikkat çekiyor. Enflasyonda düşüş beklentisi arttıkça gelecek 12 ayda hanehalkı durumunda ve ekonomide de iyileşme beklentisi artıyor.

Tüketici güvenindeki seyir de aynı şekilde, enflasyon beklentileriyle ters doğrultuda ilerliyor. Enflasyonda yükseliş beklentileri arttıkça tüketici güveni geriliyor ya da güven geriledikçe enflasyonda yükseliş beklentisi artıyor.

Enflasyonun tüketici güveni etkisi

Enflasyondaki seyre tüketici güven endeksiyle birlikte direkt bakıldığındaysa 2021 yılından bu yana süren oynaklıkta güven endeksinin daha öngörülü bir seyir izlediği görülüyor.

2022 Ekim ve 2024 Haziran aylarında enflasyonda sırasıyla yüzde 85,51 ve 75,45 ile zirve seviyeler görülürken, tüketici güveninde ise tarihinin dip seviyesi olan 63,4 puan seviyesi 2022 Haziran’da görülürken, 2023 Ağustos’ta da 68 puan ile enflasyonda yeniden yükseliş seyri beklentisiyle güvende azalma görülmüştü.