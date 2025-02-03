Tüketici Birliği Federasyonu açıkladı: İşte en çok zamlanan ve ucuzlayan ürünler

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu, 2025 yılı Ocak ayına dair verileri paylaştı. Çalışma Grubu Başkanı Bingül Ceviz, fiyat artışlarının devam ettiğini ve tüketici üzerindeki enflasyon baskısının sürdüğünü vurguladı.

Beş farklı şehirde, sekiz market ve 368 ürün üzerinde yapılan araştırmaya göre, Ocak ayında market fiyatlarında yüzde 2,53’lük bir artış yaşandı. Ceviz, ekonomi yönetiminin enflasyonun düştüğüne dair açıklamalarının, vatandaşın günlük harcamalarına yansımadığını ifade etti.

Ocak ayında fiyatı en çok artan ürünler

Ocak ayında en çok fiyatı artan ürünler arasında yoğurt yüzde 16,84 ile başı çekerken, bulgur yüzde 12,70, çocuk bezi yüzde 10,87, bisküvi yüzde 10,07 ve beyaz peynir yüzde 9,83 oranında zamlandı.

Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürünler

Diğer taraftan, sıvı sabun yüzde 19,51, kuru soğan yüzde 12,21, patates yüzde 10,54, domates yüzde 6,31 ve un yüzde 5,29 oranında ucuzladı.

Marketlere göre fiyat değişimi

Market bazında incelendiğinde Emirgan yüzde 13,31 ile en yüksek fiyat artışını kaydederken, onu A101 (%9,12), Carrefour (%6,70) ve ŞOK (%3,90) takip etti. Migros ise yüzde 11,78’lik fiyat düşüşüyle en çok ucuzlayan market oldu.

Tüketici Birliği Federasyonu, fiyat artışlarının sürdüğünü ve tüketicinin enflasyonunun azalmadığını vurgulayarak, temel gıda ürünlerindeki fiyat hareketliliğinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.