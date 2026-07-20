Tüketici en çok ayakkabı ve kıyafetten şikayetçi oldu

ANKARA(EKONOMİ)

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, Ocak-Haziran döneminde tüketici hakem heyetlerine 481 bin 613 başvuru gelirken, bunların 455 bin 500’ü karara bağlandı.

Başvuruların yüzde 76.7’si e-Devlet üzerinden yapılırken, en fazla başvuru 126 bin 319 ile İstanbul’dan geldi. Bunu 50 bin 353 ile Ankara, 32 bin 507 ile İzmir, 17 bin 399 ile Bursa ve 15 bin 893 ile de Antalya takip etti. Aynı dönemde Ardahan’dan ise 305 başvuru geldi.

Yılın ilk yarısında gelen başvuruların yüzde 35’i ayıplı mal, yüzde 29’u ise ayıplı hizmetlere yönelik oldu. En çok şikayet edilen konu ise yüzde 18 ile ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri olurken, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünlerinin oranı yüzde 15.13, iletişim aboneliği oranı ise yüzde 6.26 oldu. E ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı yüzde 5.38 seviyesinde gerçekleşti.