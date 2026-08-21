Tüketici güveni ağustosta yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 iken ağustosta yüzde 1 artışla 90,8 seviyesine çıktı.

Böylece tüketici güveninde ağustos ayında bir önceki aya göre artış kaydedildi.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.