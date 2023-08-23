Tüketici güveni aylık bazda rekor düzeyde geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Temmuz’da 80.1 değerini alan Tüketici Güven Endeksi (TGE) Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 15.1 oranı ile aylık bazda tarihi rekor düzeyde azalarak 68.0 değeri ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksten hepsinin Ağustos ayında düştüğü görülüyor.

Bunlardan hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 12.9, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 23.2, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 19.6, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 5.7 oranında azaldı.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 9.5 oranında yükseldiği görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimalinin yüzde 16.6, konut satın alma ihtimalinin yüzde 25.4 oranında azaldığı izleniyor.

Geçtiğimiz yılın Ağustos-Kasım döneminde yükseliş gösteren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisi, takip eden üç ayda geriledikten sonra Mart’ta yükselmiş, Nisan ve Mayıs ayında ise gerilemişti. Haziran ayından itibaren başlayan yükseliş beklentisinin Ağustos ayında da devam ettiğini görmekteyiz.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ağustos’ta bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 13.42 azalarak 53.27 değerini almıştı. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 15.22 gerileyerek 58.90 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 1.69 azalarak 56.17 değerine gerilemişti.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme, döviz kurlarında yaşanan artış ve enflasyondaki hızlı yükseliş eğiliminin azalışta etkili olduğu görüldü.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 11 Ağustos ile biten haftada toplam işlem tutarının Temmuz sonuna göre yüzde 4.2 oranında azalarak 170.4 milyar TL seviyesine gerilediği görülüyor.