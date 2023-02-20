Tüketici güveni deprem öncesinde artışını sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; ocak ayında şubat ayında 82,5'e yükseldi. Tüketici güveni ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1 ile son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bu arada tüketici güven endeksinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtıyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabiliyor.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 61,6 iken şubatta yüzde 6,3 artışla 65,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ocakta 79,9 iken bu ay yüzde 5,4 artış göstererek 84,2 oldu.

Geçen ay 82,7 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,8 değer kazanarak bu ay 85,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 92,2 iken şubatta yüzde 2,5 artarak 94,5 olarak belirlendi.