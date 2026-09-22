Tüketici güveni eylül ayında yükseldi
Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin eylül ayı sonuçları açıklandı.
Ağustosta 90,8 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, eylülde yüzde 1,3 artarak 91,9'a çıktı.
Alt endeksler incelendiğinde, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi aylık bazda yüzde 3,6 artarak 105,1'den 108,8'e yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 artarak 93,7'ye çıkarken, genel ekonomik durum beklentisi yüzde 0,5 yükselişle 89,8 oldu.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks ise yüzde 0,1 gerileyerek 75,4'ten 75,3'e indi.