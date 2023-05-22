Tüketici güveni mayısta yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1'e çıktı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Ankette mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 69,1'den 70,6'ya yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89,8'den 94'e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95,2'den 100,5'e yükseldi.