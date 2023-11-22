Tüketici güveni son dört ayın en yüksek düzeyinde

Ali Orhan Yalçınkaya

Ekim’de 74.6 değerini alan Tüketici Güven Endeksi (TGE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.1 oranında artarak 75.5 değeri ile son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan dört alt endeksten gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi hariç diğer üç endeksin yükseldiği görülüyor.

Hanenin mevcut dönemde maddi durumuna ilişkin endeks yüzde 2.7, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0.6, gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2.6 oranında artarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0.6 oranında gerileme kaydetti.

Endeksin alt detaylarında işsiz sayısı beklentisinin yüzde 0.6 oranında gerilediği görülüyor. Öte yandan tüketiciler nezdinde otomobil satın alma ihtimali yüzde 19.2, konut satın alma ihtimalinin yüzde 8.4 oranında arttığı izleniyor.

Haziran ayından itibaren yükseliş eğilimi içerisine giren gelecek 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarında artış beklentisi geçtiğimiz ay azalışa dönmüştü. Kasım’da da beklentinin azalış yönünde olduğu görülüyor.

Benzer şekilde tüketici güvenini ölçen Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi ise Kasım ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 7.86 artarak 70.09 değerini almıştı. Alt endekslerden, Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.21 artarak 72.77 değerini alırken, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 5.29 oranında artarak 67.08 değerini almıştı.

Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme izlenirken, jeo-politik risklerin kısmen azalması ve iç talepte başlayan hareketlenmenin endeksi tekrar yukarı çevirdiği görülmüştü.

Tüketimin seyrine ilişkin ve bir iç talep göstergesi olarak takip edilen banka ve kredi kartı harcama tutarları incelendiğinde ise 10 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarının Ekim sonuna göre yüzde 1.4 oranında artarak 181.5 milyar TL seviyesine yükseldiği görülüyor.