  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Tüketici güveni yılın ilk ayında yükseldi
Takip Et

Tüketici güveni yılın ilk ayında yükseldi

Tüketici güven endeksi, 2025 Aralık ayında 83,5 olurken; ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüketici güveni yılın ilk ayında yükseldi
Takip Et

Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu. TÜİK'in veriye ilişkin açıklaması şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu.

Reel kesim güveni ocakta 0,8 puan arttıReel kesim güveni ocakta 0,8 puan arttıEkonomi

 