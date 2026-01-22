Tüketici güveni yılın ilk ayında yükseldi
Tüketici güven endeksi, 2025 Aralık ayında 83,5 olurken; ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 seviyesinde gerçekleşti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tüketici güven endeksi Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu. TÜİK'in veriye ilişkin açıklaması şöyle:
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu.