Tüketici korunmasına yönelik cezalar 142 milyon TL'ye yükseldi

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda uzaktan satış, abonelik, ön ödemeli konut satışları, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar gibi tüketicilerin ekonomik menfaatlerini olumsuz etkileyen firmalara ceza yağdırdı.

Bu kapsamda 2022 yılındaki denetimlerde 107 firmaya 157 milyon lira ceza veren Bakanlık, 2023 yılında ise 15 Ağustos itibarıyla 69 firmaya 67 milyon 62 bin lire ceza verdi. Fiyat Etiketi Denetimleri alanında, 2022’de 13 bin 978 firmaya 11 milyon 918 bin lira, 2023’te 15 Ağustos itibarıyla 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin lira ceza uygulandı.

Reklam Kurulu 2022’de 21 bin 199 dosyaya 42 milyon 329 bin lira ceza verirken, bu yıl 15 Ağustos itibarıyla 11 bin 879 dosyaya 51 milyon 909 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık açıklamasında ürün güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilerek,

“Gerçekleştirilen denetimlerde gerek ambalaj ve etiket kontrollerinden gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılmakta ve ilgililere idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

Bu kapsamda geçen yıl 47 firmaya 5 milyon 72 bin lira, bu yıl 31 Temmuz itibarıyla 9 firmaya 4 milyon 211 bin lira ceza verildi.

Böylece 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında 216 milyon 494 bin lira, 2023 yılında ise 15 Ağustos itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin lira idari para cezası uygulandı.