Tüketici tasarrufa ayakkabıdan başladı: Crocs’un hisseleri erimeye başladı

Crocs, 31 Ağustos’ta sona erecek olan çeyrek dönem için gelirlerinin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalmasını bekliyor. Şirket, bazı müşterilerin artık mağazalarını ziyaret etmediğini belirtti. Crocs CEO’su Andrew Rees, “ABD’li tüketicilerin isteğe bağlı harcamalar konusunda temkinli davrandığını gözlemliyoruz” açıklamasında bulundu.

Hisseler üç yılın en düşük seviyesinde

BBC'nin haberine göre, yaşanan gelişmelerle birlikte şirketin hisse değeri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Crocs, ayrıca yılın ikinci yarısına dair beklentilerinin de olumsuz olduğunu duyurdu.

Trump'ın politikaları ve maliyet baskısı

BBC'nin aktardığı habere göre Crocs Finans Direktörü Susan Healy, ABD’nin uyguladığı yeni tarifeler nedeniyle 2025 yılının kalan döneminde yaklaşık 40 milyon dolarlık ek maliyet öngördüklerini açıkladı. Artan yaşam maliyetlerine ek olarak, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının potansiyel etkilerinin de satışlar üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

Mağaza trafiği azalıyor, indirimler kısılıyor

CEO Andrew Rees, “Mağaza trafiğinde düşüş görüyoruz. Bazı tüketiciler artık alışveriş yapmıyor, mağazalara bile gitmiyor” dedi. Rees, söz konusu ek maliyetin orta vadede tedarik zinciri tasarruflarıyla dengelenebileceğini de belirtti. Şirket ayrıca ürünlerinde uyguladığı indirimleri azaltma politikasını sürdüreceğini, bunun da satışlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini bildirdi.

HEYDUDE etkisi ve ikinci çeyrek geliri

Crocs, 2021 sonunda 2,5 milyar dolara satın aldığı HEYDUDE markasını da bünyesine katmıştı. Şirketin 2025 ikinci çeyrek geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1,1 milyar dolara ulaştı.