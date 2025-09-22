Tüketiciler mobilya teslimatındaki gecikmelerden şikayetçi

Firmaların sözleşmelerde taahhüt ettiği teslim sürelerinin uzadığı, bazen siparişlerin iptal edildiği belirtilerek, tüketicilerin hak talebinde bulunması gerektiği ifade ediliyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya teslimatlarında termin süreleri olduğunu hatırlatarak, "Dünyada mobilya seçimi iki şekilde yapılıyor. Ya hazır mobilyalar alınır, satılır ya da ürün kişiye özgü olarak kumaşıyla, ölçüsüyle, rengiyle özelleştirilir. Türkiye mobilya sektörünün yüzde 80'i bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla bir koltuğunuzu yaparken koltuğun hem rengi hem modeli seçiliyor." diye konuştu.

Her mobilyanın, firmanın belirli termin süresi olduğunu anlatan Güleç, Türkiye'de 4-6 haftalık bir süreçte ürünün teslim edildiğini ancak bazı firmaların bu süreye riayet etmedikleri yönünde şikayetler duyduklarını aktardı.

"Tüketicinin yanındayız"

Güleç, imalatçı, mağaza ve tüketici arasında iletişimsizlik sorunu olabileceğine işaret ederek, "Burada tüketicilerin bilinçli olup gerekirse cezai müeyyide olarak anlaşmalarını yaparken zamanında teslim edilmediği sürede bir hak talebinde bulunması lazım. Bu konuda da biz tüketicinin yanındayız." diye konuştu.

Kovid-19 sürecinde tedarik sisteminde bir bozulma meydana geldiğini anımsatan Güleç, "Bazı fabrikalar eksik istihdamla çalışmak zorunda kalıyordu. Şu anda herkes istediği zamanda, istediği mobilyayı yetiştirebilir, tedarik düzeni de müsait, imalat düzeninin altyapısı da müsait. Ham madde tedarikiyle, istihdamla ilgili hiçbir sorun yok. Sorun, sektör sorunu değil, işletme sorunu." dedi.

Mobilya teslimat gecikmeleri tüketicilerde mağduriyet yaratıyor

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü de sosyal ağlarda ve şikayet platformlarında konuyla ilgili şikayetlerin olduğunu belirterek, "Son dönemde tüketicilerin mobilya teslimat sürelerindeki gecikmeler ve firmaların ardından sipariş iptali yapması gibi sorunlara dair şikayetlerde artışlar gözlenmekte. Yeni evine taşınanlar, evlenip, yeni yuva kurmak isteyenler firmanın mobilyayı teslim etmeyi taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi nedeniyle büyük mağduriyetler yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektöründeki genel gecikmelerin 3-4 aya kadar uzayabildiğini söyleyen Güllü, bunun yanı sıra firmaların almış oldukları siparişleri maliyet artışları nedeniyle iptal ettikleri ve tüketiciden aldıkları ödemelerin de iade sürelerinin geciktiğini dile getirdi.

Güllü, firmaların tüketiciye gecikme gerekçesi olarak tedarik sorunları, personel eksikliği veya stok yetersizliğini gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerekçe ne olursa olsun firmalar, tüketiciyi mağdur etmemeli. Mobilyaları süresinde teslim edilmeyen ya da siparişi iptal edilen tüketici 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un korumasından yararlanır ve seçimlik haklarını kullanabilir. Bunun için öncelikle firmaya yazılı talepte bulunmalı. Firmaya e-posta, noter ihtarnamesi veya iadeli taahhütlü mektup gibi yazılı bildirimde bulunarak teslimatın sözleşmede belirtilen sürede yapılmasını talep etmeli. Tüketici bu bildirimde gecikme nedeniyle bedel indirimi, sözleşmenin feshiyle parasının iadesi talep edebilir. İnternetten alışverişlerde gerekçe göstermeden 14 gün içinde cayma hakkını tüketici kullanabilir. Firma tüketicinin cayma hakkını kullanması nedeniyle cezai şart ya da kesinti de yapamaz."

"Gecikme nedeniyle bir zarar doğmuşsa, uğranılan maddi zararların yanında manevi tazminat da talep edilebilir"

Sözleşmede teslimat için bir süre belirtilmemiş ve sözleşme tarihinden itibaren 30 günü aşmışsa tüketicinin sözleşmeyi feshedip ödemesini geri alabileceğine dikkati çeken Güllü, "Gecikme nedeniyle bir zarar doğmuşsa örneğin düğün ertelenmiş ya da eşyaların teslim edilmemesi nedeniyle konutta oturulamamışsa uğranılan maddi zararların yanında manevi tazminat da talep edilebilir." değerlendirmesini yaptı.