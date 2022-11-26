Tüketiciler, plansız alışverişten kaçıyor

GfK araştırma şirketinin "Tüketici Trendleri Araştırması"ndan yapılan derlemeye göre, TR Kent genelinde NUTS 1 12 bölgede, 1333 kişi ile yüz yüze ve online görüşmeler yapılarak yürütülen araştırmada, tüketicilerin ekonomik duruma ilişkin algılamalarına, benimsedikleri tasarruf eğilimlerine, ürün ve hizmetlere ilişkin markalardan beklentilerine ilişkin son gelişmeler yer aldı.

İndirim kampanyaları dört gözle bekleniyor

Mevcut ekonomik durumda tüketici davranışlarına ilişkin yapılan analizlerde, bireylerin tasarrufa yöneldiği görülürken, son 1 yılda artan fiyatlar nedeniyle günlük ihtiyaçlar için daha az para harcadığını belirtenlerin oranı yüzde 89 oldu. Pahalı markalardan daha ucuz markalara geçenlerin oranı ise yüzde 88 olurken, satın almak istediği ürün için kampanya dönemini bekleyenlerin oranı da yüzde 83 olarak belirlendi. Bireylerin yüzde 81'i barınma ihtiyacı için maliyetin arttığını belirtirken, benzin fiyatlarının artışı ile özel araç kullanımını azalttığını ifade edenlerin oranı da yüzde 71 olarak hesaplandı. Yeni bir şeyler almak yerine ikinci el ürün satın aldığını belirtenlerin oranı yüzde 59 olurken, bu oranın alt sosyoekonomik gruplarda yüzde 70'in üzerine çıktığı belirlendi.

Ev-taşıt kredisi için üst gruplar daha iştahlı

Görüşülen iki kişiden biri kredi kullanmayı planlarken, üst sosyo-ekonomik kesimin kredi iştahının daha yüksek olduğu tespit edildi. Toplam içinde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayanların oranı yüzde 28 iken bu oran üst sosyo- ekonomik kesimde yüzde 35’e yükseldi. Ev kredisi almayı düşünenler yüzde 11 iken, üst gelir grubunda bu oran yüzde 19'a ulaştı. Taşıt kredisi almayı düşünenlerde toplam içinde yüzde 10'luk paya sahip iken üst sosyo ekonomik grup içinde pay yüzde 21’e çıktı.

Ekonomik paket tercihi %70

Araştırmaya göre, 2016'dan bu yana indirim marketlerine daha fazla gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 49'dan yüzde 75'e yükseldi. Alışveriş tercihlerini daha yüksek gramajlı ekonomik paketlerden yana kullandığını ifade edenlerin oranı da yüzde 47'den yüzde 70'e çıktı. 2016 yılında alışverişten önce liste yaptığını, satın alacaklarını planladıklarını belirten tüketicilerin oranı yüzde 47 iken 2022 yılında yüzde 68'e yükseldi. Bu dönemde "market markalı ürünleri daha fazla satın aldığını belirtenlerin oranı yüzde 47'den yüzde 60'a, indirim ve kampanyalı ürünleri tercih edenlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 73'e, indirim kuponlarını takip edenlerin oranı yüzde 46'dan yüzde 65'e, daha az ürün tüketiyorum diyenlerin oranı da yüzde 41'den yüzde 57'ye çıktı.



