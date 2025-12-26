Tüketicilerin üçte ikisi enflasyonu daha yüksek hissediyor: Kasım kampanyalarına ilgi azaldı

Ipsos’un Kasım 2025 araştırması, indirim kampanyalarının tüketiciler üzerindeki cazibesinin önceki yıllara kıyasla belirgin biçimde azaldığını gösterdi. Araştırmaya göre Kasım ayı kampanyalarından haberdar olduğunu belirtenlerin oranı 2025’te yüzde 53’te kaldı. Bu oran 2022’de yüzde 73, 2023’te ise yüzde 71 seviyesindeydi. Son iki yılda yaklaşık 20 puanlık düşüş yaşanması, kampanyaların görünürlüğünde ve etkisinde ciddi bir gerilemeye işaret etti. Kampanyalardan haberdar olanlar içinde alışveriş yapanların oranı da her yıl gerileyerek 2025’te yüzde 44’e düştü. Bu seviye, Ipsos’un son dört yıllık ölçümleri içinde en düşük oran olarak kayda geçti.

Alışveriş yapanların oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 21 azaldı

Tüketim alışkanlıklarındaki değişim en net şekilde 18–35 yaş grubunda görülüyor. Bu yaş aralığında Kasım kampanyaları kapsamında alışveriş yapanların oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 21 azaldı. Erkeklerdeki düşüş kadınlara göre daha belirgin olurken, öğrencilerin harcamalarında da dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Bulgular, artan ekonomik baskıların özellikle gençler ve daha düşük gelir grupları üzerinde daha güçlü bir etki yarattığını ortaya koyuyor.

Kasım ayında en çok tercih edilen kategoriler

Veriler, tüketicilerin alışverişlerinde ihtiyaç odaklı ve planlı davrandığını da kanıtlıyor. Giyim (yüzde 42), kişisel bakım (yüzde 41) ve temizlik ürünleri (yüzde 40) Kasım ayında en çok tercih edilen kategoriler oldu. Elektronik ve ev tekstili kategorilerindeyse daha belirgin bir şekilde kampanyalar beklenerek alışveriş yapıldığı görülüyor. Örneğin, elektronik ürün alanların yüzde 71’i bu alışverişi önceden planlamıştı.

Hibrit alışveriş alışkanlıkları güçlendi

Online alışveriş kanalları, 2025’te de tüketicinin ilk tercihi oldu. Ancak bu oran önceki yıllara göre azalarak yüzde 61’e geriledi. Öte yandan, hem online hem mağazadan eşit alışveriş yapanların oranı yüzde 22’ye yükselerek önceki yıllara kıyasla anlamlı bir artış gösterdi. Bu durum, hibrit alışveriş alışkanlıklarının güçlendiğini gösteriyor.

“Gereksiz alışverişe yol açıyor” diyenlerin oranı da yüzde 55’e düştü

Araştırmaya göre Kasım kampanyalarına yönelik olumsuz bakış geçen yıla kıyasla azaldı. Kampanyalara tamamen karşı olanların oranı yüzde 30’dan yüzde 22’ye gerilerken, “gereksiz alışverişe yol açıyor” diyenlerin oranı da yüzde 55’e düştü. Buna karşın indirimlerin yeterli olmadığına inananların oranı yüzde 49 ile yüksek seyrini korudu. Her 10 kişiden 4’ü ise indirimli ürünlerin kalitesine güvenmediğini ifade etti.

Kampanyalardan haberdar olduğu halde alışveriş yapmayanların en önemli gerekçesi yine indirimleri yetersiz bulmaları oldu. Bu görüşü dile getirenlerin oranı yüzde 62’ye ulaşırken, kaliteye duyulan güvensizlik yüzde 51 ile ikinci sırada yer aldı. Alışveriş yapanlar cephesinde ise tablo daha olumlu; bu grubun yüzde 66’sı kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşıladığını belirtti.

"Tüketicilerin büyük bölümü enflasyonu resmi rakamların çok üzerinde hissediyor"

Ipsos’a göre Kasım kampanyalarının etkisinin zayıflamasının temel nedeni ekonomik koşullar. Faiz politikalarındaki değişimle birlikte olumsuz ekonomik beklentiler hızla artarken, tüketicilerin büyük bölümü enflasyonu resmi rakamların çok üzerinde hissediyor. Bu ortamda tüketiciler indirimleri tamamen terk etmiyor ancak plansız harcamalardan uzaklaşıp daha seçici ve ihtiyaç odaklı davranıyor. Uzmanlar, markalar için güven veren, şeffaf ve gerçek fayda sağlayan kampanyaların öne çıkmasının artık kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.