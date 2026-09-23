Tüketicilerin yüzde 60'ı üçüncü haftayı göremiyor

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Boyner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren müşteri teknolojileri şirketi Hopi’nin tüketimdeki değişimi daha yakından ve düzenli olarak izlemek amacıyla hayata geçirdiği Hopi Pulse’ın ilk sonuçları düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Ağustos 2026 döneminde Hopi uygulaması içindeki anket modülü üzerinden bin 500 Hopi kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kullanıcıların maaşın hesaba yattığı ilk andan ay içindeki harcama ritmine, küçük mutluluk alışverişlerinden zorunluluklar sonrasındaki tercihlere ve maaş gününün yarattığı duygulara uzanan tüketici davranışları incelendi. Katılımcıların yüzde 59’unu erkekler, yüzde 41’ini kadınlar oluşturdu. Gelir grupları üç segmentte ele alınırken segmentlerin oluşturulmasında Türk-İş’in açıkladığı yoksulluk sınırı referans alındı.

Düzenli devam eden bir araştırma

Toplantıda konuşan Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, “Tüketici biz onu anlamaya çalışırken değişmeye devam ediyor. Yıllık ve dönemsel raporlar hala çok değerli; ancak bugün değişimi yalnızca geriye bakarak okumak yeterli değil. Hopi Pulse’ı bu nedenle her seferinde tek bir sıcak meseleye odaklanan ve düzenli olarak devam eden bir araştırma serisi olarak kurguladık. Klasik bir anket bize tüketicinin ne söylediğini, alışveriş verisi ise ne yaptığını gösteriyor. Hopi’nin 21 milyon kullanıcı, 30 sektör ve 300’ü aşkın markadan oluşan ekosistemi sayesinde bu iki katmanı birlikte okuyabilme gücüne sahibiz. Hedefimiz, Hopi Pulse’ın tüketim eğilimleri konuşulurken güncel bir referans noktası olması” dedi.

Hopi Growth, Data ve Merchant Success’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü ise Hopi Pulse modelini davranış, beyan ve zaman olmak üzere üç katman üzerine kurduklarını belirterek, “Kullanıcılarımızın bize ne söylediğini dinliyor, anonim ve istatistiksel düzeyde alışveriş davranışını analiz ediyor ve bu iki katmanı düzenli aralıklarla birlikte okuyarak değişimi zaman içinde izliyoruz. Bir araştırma bir kez yapıldığında haberdir; aynı soru tekrarlandığında trend olur. Tüm analizler anonim ve istatistiksel bazda yapılıyor; Hopi müşteri verisini markalarla paylaşmıyor” diye konuştu.

Yüzde 88 zorunlu harcamalara yöneliyor

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 71’i maaşlarını alır almaz öncelikle kira, fatura ve kredi/kredi kartı gibi düzenli ödemelere, yüzde 17’si ise market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Böylece her 100 kişiden 88’inin maaşı gelir gelmez ilk durağı mevcut yükümlülükler ve temel ihtiyaçlar oluyor. Buna karşılık maaşının bir kısmını öncelikli olarak birikim veya yatırıma ayırabilenlerin oranı ise yüzde 8’de kalıyor. Bu da tüketicilerin mevcut yükümlülüklerinin yanında birikim yapabilen müşteri sayısının oldukça sınırlı olduğunu gösteriyor. Zorunlu harcamaya yönelim 18-25 yaş arasını oluşturan gençlerde ise daha sınırlı. Bu sınıfta maaşını alır almaz kira, fatura, market ve temel ihtiyaçlarına yönelenlerin oranı yüzde 70…

Yüzde 25’in maaşı ilk haftada tükeniyor

Maaşın ne kadar sürede tükendiğine yönelik soruye ise katılımcıların yüzde 25’i ilk haftada tükendiğini belirtti. İkinci hafta dahil edildiğinde bu süre yüzde 41’e çıkarken üçüncü hafta dahil edildiğinde bu oran yüzde 59’a çıkıyor. Başka bir ifade ile her 10 kişiden 6’sının maaşı üçüncü haftada tükeniyor. Ay sonunda maaşı hala tükenmeyenlerin oranı ise yüzde 16 olarak hesaplanıyor. Anket sonuçlarına göre gelir yükseldikçe maaşın daha uzun süre bitmediği görülse de yüksek gelir grubunda da maaşın ay sonuna kalması garanti değil. Zira bu grupta da her iki kişiden biri yine ayın sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Daha dar gelir grubuna indirildiğinde ise 10 kişiden 7’si ayın 3’üncü haftasını göremiyor ve yine bu sınıfta ay sonuna kadar maaşı kalanların oranı yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Yüzde 90'ı mutluluk alışverişi yapıyor

Peki tüketici küçük de olsa kendini mutlu etmek için maaşı gelir gelmez kendisi için bir şeyler alıyor mu? Bu soruda da yaş grubuna göre farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu her zaman yaparım diyenlerin oranı yüzde 24, çoğu zaman yaparım diyenler yüzde 20 ve zaman zaman yaparım diyenlerin oranı ise yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Hiç yapmam diyenlerin oranı ise yüzde 10’da kalıyor. Başka bir ifade ile her 10 kişiden 9’u her ay mutluluk alışverişi yaparım diyor. Gençlerin yüzde 52'si ilk birkaç günde her zaman kendine küçük alışverişler, mutluluk alışverişleri yaparım derken, bu oran ileri yaşta yüzde 18’e kadar düşüyor. Gençlerde mutluluk alışverişinde ilk sırada hazır giyim ve teknoloji alışverişi öne çıkarken orta yaşta dışarıda yemek, yemek ve ileri yaş grubunda ise seyahat harcaması öne çıkıyor. Peki tüketiciler alışverişlerinde kıkmaları gerekirse ilk olarak hangi kategoriden vazgeçerler sorusunda ise müşterilerin yüzde 22'si bütün kategorilerden kısabilirim diyor. Yüzde 19'u da giyimden vazgeçebilirim diyor.

Kadınların maaşı daha erken tükeniyor

Araştırmanın en belirgin ayrışmalarından biri kadınlarla erkekler arasında görülüyor. Maaşını ilk 7 günde tükettiğini söyleyenlerin oranı kadınlarda yüzde 31 iken erkeklerde yüzde 21. Ay sonunda elinde harcanmamış bir miktar bırakabildiğini söyleyenlerin oranı ise erkeklerde yüzde 27, kadınlarda yüzde 21. Fark 26-35 yaş grubunda daha da açılıyor. Bu yaştaki kadınların yüzde 40'ı maaşının ilk haftada tükendiğini söylerken erkeklerde oran yüzde 24. Gelir grubunda da ay sonunda elinde para kaldığını söyleyen erkeklerin oranı %38, kadınların oranı %24.