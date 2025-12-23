Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 77. maddesine göre 2026 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüketici mevzuatına aykırı durumlarda uygulanacak ceza tutarları yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı.

Düzenleme kapsamında, yanıltıcı ve aldatıcı ticari uygulamalar, ayıplı mal ve hizmetler, sözleşme ihlalleri, fiyat etiketi ve indirimli satış kurallarına aykırılıklar, mesafeli satışlar, garanti ve satış sonrası hizmetler gibi başlıklarda uygulanacak idari para cezaları kalem kalem belirlendi.

Tebliğde yer alan tabloya göre, ihlalin türüne ve ilgili madde–fıkra düzenlemesine bağlı olarak cezalar yaklaşık üç bin liradan başlayarak 99 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Söz konusu idari para cezaları, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.