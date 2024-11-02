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Tüketim malı ithalatı yıllık bazda yeni zirvesini gördü

Bakan Bolat tarafından açıklanan, Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre, ekimde tüketim malı ithalatı 5,1 milyar dolar olurken, 12 aylık tüketim malı ithalatı 52,6 milyar dolarla yeni zirvesine çıktı.

Haber Merkezi
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Tüketim malı ithalatı yıllık bazda yeni zirvesini gördü
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Ticaret Bakanlığı öncü verilerine göre ekim ayında tüketim malı ithalatı aylık yüzde 8 artışla 5,1 milyar dolar oldu.

12 aylık tüketim malı ithalatının ekimde 52,6 milyar dolara yükselmesiyle yeni tarihi zirve görüldü. Eylül ayında tüketim malı ithalatı 12 aylık veriye göre 52,3 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Ocak-Ekim 2024 döneminde geçen yılında aynı dönemine göre tüketim malı ithalatı yüzde 12,8 oranında artarak 43,9 milyar dolar oldu.

Yüksek teknolojide artış

Yüksek teknolojili ürün ithalatında ekim ayında yüzde 10 azalış görülürken, ihracatta yüzde 6,9 oranında artış oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 16,5 artarken, ithalat yüzde 0,4 oranında artış gösterse de toplamda ithalat 25,5 milyar dolar, ihracat 6,9 milyar dolar oldu.  

Bakan, tüketim mallarına dikkat çekti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verileri açıklamasında tüketim malı ithalatına yönelik, altın ihracatçılarının yarı mamul ürün ithalatına dikkat çekti.

Bolat, açıklamasında, "Altın ihracatı yapmak isteyenlerin, bir kısım mücevher şeklinde yarı mamul getirme yoluyla rakamda artış olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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