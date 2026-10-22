Tüketim mallarında yeni ticaret rotaları Frankfurt'ta çizilecek

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Küresel tüketim malları sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından Ambiente, Christmasworld ve Creativeworld fuarları, 2027 yılında da Almanya'nın Frankfurt kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Messe Frankfurt tarafından düzenlenen organizasyonların yeni dönem hazırlıkları, 21 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıya Christmasworld ve Creativeworld Fuar Direktörü Stefan Schopp ile Messe Frankfurt Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Basın Direktörü Erdmann Kilian katıldı. Ev ve yaşam ürünleri, sofra ve mutfak ekipmanları, iç mekân tasarımı, hediyelik eşya, sezonluk dekorasyon ve yaratıcı endüstrileri kapsayan fuarlar, üreticiler, ihracatçılar, uluslararası satın almacılar ve perakende temsilcileri için yeni ticari bağlantılar kurulmasına zemin hazırlayacak.

Organizasyonun 2027 gündeminde değişen tüketici tercihleri, tasarım odaklı ürün geliştirme, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve perakende sektörünün dönüşümü yer alacak.

Küresel tedarik ağları genişletiliyor

Frankfurt'taki fuarların 2027 programında uluslararası tedarik olanaklarının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler dikkat çekiyor. Ambiente'nin sofra ve mutfak ürünlerini kapsayan Dining bölümündeki Global Sourcing alanı 11 numaralı salona taşınırken, Christmasworld bünyesindeki Global Sourcing alanı ise 10.2 numaralı salonda büyütülecek.

Bu düzenlemelerle uluslararası alıcıların farklı üretici ve tedarikçilere erişiminin kolaylaştırılması, firmaların alternatif tedarik kanalları geliştirmesi hedefleniyor.

Küresel ticarette tedarik zincirlerinin dayanıklılığının önem kazandığı bir dönemde fuarların, üretici ve satın almacılar açısından yeni iş bağlantıları kurulmasına olanak sağlaması bekleniyor. Özellikle ev eşyaları, dekorasyon, mutfak ürünleri ve hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteren Türk firmaları açısından da organizasyonların, uluslararası pazarlara erişim ve yeni müşteri kazanımı bakımından fırsatlar sunması hedefleniyor.

Sofra ve mutfak ürünlerinde yeni yapılanma

Ambiente 2027'de sofra kültürü, mutfak ürünleri ve profesyonel ağırlama sektörüne yönelik alanlar yeniden yapılandırılıyor. Bu yapılanmayla hem perakende sektörüne hem de profesyonel satın almacılara yönelik ürün gruplarının daha bütünleşik bir yapıda sunulması amaçlanıyor. Otel, restoran ve gastronomi sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin öne çıkarılması, sofra ve mutfak ekipmanları üreticileri açısından yeni ticari bağlantıların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek.

Ambiente'nin 2027 programında iç mekân tasarımı ve mimarlık alanına yönelik yenilikler de bulunuyor. Interior Looks alanına yeni uluslararası markalar katılırken, otelcilik ve ticari mekân projelerine yönelik ürün ve çözümlere daha fazla ağırlık verilecek. Aynı salonda oluşturulacak Interior Design & Architecture Hub, tasarım dünyasındaki yeni yaklaşımları sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Ambiente Designer 2027 kapsamında ise Christoph Brach ve Daniera ter Haar'ın kurduğu Eindhoven merkezli tasarım stüdyosu Raw Color yer alacak. Organizasyonun bu bölümü, tasarımın yalnızca tüketici ürünleriyle sınırlı kalmadığını, mimarlık ve profesyonel proje pazarlarında da önemli bir ticari unsur haline geldiğini ortaya koyacak.

Hediyelik eşya ve dekorasyonda yeni alanlar açılıyor

Christmasworld 2027'de sezonluk dekorasyon ürünlerinin yanı sıra hediyelik eşya ve oyuncak kategorilerine yönelik yeni bir alan oluşturulacak. Dekorasyon konseptlerinin sergilendiği Decoration Unlimited alanı "Light up the Moment" temasıyla düzenlenecek. Ambiente'nin Giving bölümünde de tasarım ve yaşam tarzı ürünlerinin kapsamı genişletilecek.

Premium kırtasiye ürünleri, tasarım odaklı hediyelik eşyalar ve yaşam tarzı ürünlerinin öne çıkarılacağı bölüm, özellikle konsept mağazalar, müze mağazaları, üst segment perakendeciler ve toptan satış firmalarına hitap edecek.

Creativeworld 2027'de yaratıcı ürünler, hobi malzemeleri ve sanatsal üretim alanlarına yönelik yeni içerikler sunulacak. Fuar kapsamında Executive Forum ve Creative Academy etkinlikleri düzenlenirken, yeni Creative Hub alanı da sektör profesyonellerinin kullanımına açılacak. Yaratıcı ürünler alanındaki yenilikçi çalışmaları ödüllendiren Creative Impulse Award ise 20'nci yılını kutlayacak. Bu etkinliklerle yaratıcı endüstrilerde ürün geliştirme, ticari bağlantılar ve sektörel bilgi paylaşımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Küresel fuar ağında 4,8 milyon ziyaretçi...

Messe Frankfurt’un uluslararası organizasyon ağı, tüketim mallarının yanı sıra farklı sektörlerdeki üretici ve alıcıları bir araya getirirken şirket, tüketim malları alanında dünya genelinde yılda yaklaşık 30 fuar düzenliyor. Messe Frankfurt'un İstanbul'da paylaştığı kurumsal verilere göre şirket, dünya genelinde 60 lokasyonda 29 iştirak ve 50'den fazla satış ortağıyla faaliyet gösteriyor.

Organizasyonun açıkladığı verilere göre 349 etkinliğin 151'ini fuarlar oluştururken, etkinliklerde 93 bin 524 katılımcı ve yaklaşık 4,8 milyon ziyaretçiye ulaşıldı. Messe Frankfurt'un satış büyüklüğü ise yaklaşık 766 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti.