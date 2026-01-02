Tüm çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı: Gelenek bu yıl da bozulmadı

Yeni yılla birlikte özel sektörde çalışan milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Büyük ölçekli firmaların çalışanlarının

aylıklarına yapacağı zam ve prim ödülleri merak edilirken dikkatler geçtiğimiz yıllarda işçilerine dağıttığı ikramiyeler ile kamuoyunda gündem olan Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce'ye çevrildi.

Son iki yılda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye dağıtmasıyla haberlere konu olan ve büyük taktir toplayan otomotiv devi Skoda'nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı.

İkramiye tutarı bu kez bilinmiyor

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen başarılı bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Yüce, ikramiye geleneğini yine bozmadı.

Skoda Türkiye bünyesinde yer alan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenilirken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu kez kaç maaş tutarında ikramiye ödemesi yapıldığı ise bilinmiyor.

Ömür boyu ikramiye ödeme sözü vermişti

Yüce, geçtiğimiz yılın ilk aylarında verdiği bir röportajında ödediği ikramiyeler ile gündem olmak istemediğini belirtmiş ve bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını açıklamıştı.

Yakaladıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.