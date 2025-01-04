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Tüm Emekliler Derneğinden "refah payı" talebi

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Çalışkan, Çalışkan, açıklanan enflasyon verileri sonrasında yaptığı açıklamada, emeklilerin en çok mağdur edilen kesim olduğunu ifade ederek, emeklilerin aylıklarına ilave olarak refah payı beklediklerini belirtti.

Haber Merkezi
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Tüm Emekliler Derneğinden "refah payı" talebi
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Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, tüm emeklilerin aylıklarına uygulanacak TÜFE zammına ilave olarak refah payı beklediklerini bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan enflasyon verilerinin emeklileri şaşırtmadığını belirtti.

Emekli maaşlarının TÜFE zammı uygulamasından dolayı düşük kaldığını ifade eden Çalışkan, "TÜİK'in açıkladığı TÜFE'ye göre verilecek zammı kabul etmiyoruz. Emeklinin alım gücü yüzde 200 gerilemiştir. Emeklilerimizin alım gücü yok. Geçmişte olduğu gibi emeklilerin maaş zamlarında gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışkan, emeklilerin en çok mağdur edilen kesim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emeklilere en azından seyyanen 10 bin lira zam istiyoruz. Bu yeter mi; yetmez. Bu dönemde tüm emekliye TÜFE artı seyyanen bir refah payı bekliyoruz. Talebimiz, kimseye muhtaç olmadan geçinebileceğimiz bir emekli maaşı."

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