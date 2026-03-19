Tüm Emeklilerin Sendikası: En düşük emekli maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı

Zeynel Abidin Ergen, emeklilerin insanca yaşam talebini bir kez daha dile getirerek en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ergen, emeklilerin yalnızca ekonomik iyileştirme değil, aynı zamanda demokratik, laik ve özgür bir ülkede yaşama talebi bulunduğunu belirterek, “İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırı üzerinde olsun istiyoruz”

Ergen, Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerinin açık olduğunu belirterek, “Emeklilerimize en düşük ücret olarak bugünkü koşullarda, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırı üzerinde olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. BirGün'ün haberine göre emeklilerin çalışma yaşamları boyunca hayatın her alanında emek verdiğini vurgulayan Ergen, bunun en doğal hakları olduğunu söyledi.

"Yılda dört kez ikramiye verilmeli"

Açıklamada emekli ikramiyelerine de değinen Ergen, “Bu nedenle emekli ikramiyesini de yıl da dört adet olarak ve en az asgari ücret karşılığında olsun istiyoruz. Mart ayı son işgünü, Haziran ayı son işgünü, Eylül ayı son işgünü ve dördüncü ikramiyeyi de Aralık ayı son işgününde ödensin istiyoruz” dedi.

Ergen, bu talebin insani olduğunu belirterek, “Biz her emekliyi de verdiğimiz bu onurlu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz.Yeter artık bizler insanız. 'İnsanca yaşamak istiyoruz', diyerek aramıza katılmalarını mücadelemize güç katmalarını istiyoruz” çağrısında bulundu.