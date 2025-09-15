  1. Ekonomim
Türkiye’de altın madenciliğinde önemli bir gelişme yaşandı. TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kanada merkezli Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı. İlk açıklama Alamos Gold tarafından yapıldı.

TÜMAD, Doğu Biga Madencilik’i 470 milyon dolar karşılığında satın aldı
Hüseyin GÖKÇE
ANKARA

TÜMAD ile Alamos Madencilik, Doğu Biga Madencilik’in Çanakkale’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt maden sahalarının hisselerinin tamamı için 470 milyon dolar karşılığında anlaştı.

Kaynaklar, bu satın alma işleminin madencilik sektöründe kritik bir dönüm noktası olduğunun altını içerken, yeril şirketlerin altın üretimindeki payının yabancı şirketlerin önüne geçeceği bilgisini verdiler.

1 milyar dolarlık yeni yatırım planı

Bu satın alma işleminin ardından TÜMAD’ın bu sahalara 1 milyar doları bulan yatırım yapacağı bildiriliyor. Bu yatırımlar kapsamında inşaat aşamasında 1000 kişinin çalışacağı, faaliyete geçişte ise 500 kişiye doğrudan olmak üzere 2 binin üzerindeki kişiye istihdam sağlanacağı vurgulanıyor.
Öte yandan bu satın alma ile birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının da sona ereceği kaydediliyor.

Doğu Biga Madencilik hisselerini satın alan TÜMAD, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki’deki altın-gümüş üretimi yapıyor.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, altın fiyatlarının tarihi zirveye ulaştığı, kaynak milliyetçiliğinin yükseldiği bir dönemde bu satın alma işleminin sadece Çanakkale değil, Türkiye madencilik sektörü açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdiler.

