TÜPRAG Madencilik, 500 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, önümüzdeki 5 yılda 500 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyledi. Türkiye’nin 160 tonluk altın ithalatının faturasının, doğalgaz ithalatına eşit olduğunun altını çizen Yılmaz, hâlen 40 ton olan üretimi 100 tona çıkaracak potansiyel bulunduğundan bahsetti.

TÜPRAG’ın faaliyetleri ve Türkiye’deki altın madenciliğinin geldiği noktaya ilişkin gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, 35 yıldır faaliyette bulunan şirketin, İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Kışladağ’da altın madenlerinde üretim yaptığını bildirdi. Türkiye’de 2020 yılında 42 tonla rekor kıran altın üretimiyle, sektörün ekonomiye 2,4 milyar dolarlık katkı sağladığı bilgisini veren Yılmaz, “TÜPRAG, bu üretim miktarının yüzde 25’ini tek başına karşılamasının yanı sıra, 2021 yılında ise Türkiye’deki toplam altın üretiminin yüzde 19’luk bölümünde katkı sahibi oldu” dedi.

2021 yılında kurumlar vergisi ve İSO 500 sıralamasında ilk 100’e girdiklerini söyleyen Mehmet Yılmaz, önümüzdeki döneme yönelik yatırım planlarından bahsetti. Bugüne kadar yaptıkları yatırımın 2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yılmaz, üçüncü altın madeni için yatırım yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım planları bulunduğunu ifade eden Yılmaz, “Şirket olarak bu yatırımı yapmak için kararlıyız. Hedefl erimize ulaşmamız için üretimin artması önceliğimiz. Bu artış, beraberinde ithalatta dışa bağımlılığın daha da azaldığı, ülke kaynaklarımızın yurt dışına akmasının önüne geçildiği bir süreci getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Maden sahasında bal, ceviz, üzüm üretiyoruz”

Madencilik yaptıkları yerlerde tarımsal üretimin de korunması gerektiğine inandıklarını ve faaliyetlerini bu yönde sürdürdüklerini söyleyen Yılmaz, bunun için TÜPRAG Tarım AŞ’yi kurduklarını aktardı. TÜPRAG Tarım AŞ’nin bal, üzüm, ceviz, nohut, zeytinyağı, zeytin, lavanta gibi ürünler ürettiğini belirtti. Türkiye’de altın madenciliği faaliyetlerine yönelik de açıklamalarda bulunan Yılmaz, bugün için bilinen rezervin 275 milyar dolar olduğunu söyledi. Her yıl 200 ton altın tüketilen Türkiye’de üretimin 40 tonda kaldığı bilgisini veren Yılmaz, 160 ton altın ithalatı için harcanın paranın doğalgaz ithalatına ödenen paraya eşit olduğunu kaydetti. Üretimin ilk etapta 50 ton, ardından 100 tona çıkabileceğini dile getiren Yılmaz, “Bu potansiyeli ekonomiye kazandırmak için arama faaliyetlerine risk sermayesi aktarmamız gerekiyor, halihazırda devam eden üç sondaj çalışmamızla şirket olarak biz bu risk yatırımını zaten yapıyoruz” şeklinde konuştu.