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TÜPRAG: Türkiye ekonomisine katkımız 7.5 milyar dolara ulaştı

TÜPRAG'ın bugüne kadar ürettiği altın miktarı 165 tona ulaştı. Şirketten yapılan açıklamada, bugüne kadar ürettiği altın miktarı 165 tona ulaştı.

Haber Merkezi
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TÜPRAG: Türkiye ekonomisine katkımız 7.5 milyar dolara ulaştı
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ANKARA(EKONOMİ)- Türkiye’de iki işletme ile altın madenciliği alanında faaliyet gösteren TÜPRAG’ın bugüne kadar ürettiği altın miktarı 165 tona ulaştı. TÜPRAG’dan yapılan açıklamada bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar Türkiye ekonomisine sağlanan katkının 7.5 milyar dolar olduğu bildirildi.

Açıklamada şirketin geçen yıl 1.8 milyar lira devlet hakkı, 1.5 milyar lira kurumlar vergisi ve 270 milyon lira orman hakkı ödediği bilgisi verildi. Şirket geçen yıl açıklanan kurumlar vergisi listesinde 63’üncü sırada yer aldı.

Ayrıca, TÜPRAG’ın bölgesel kalkınma ve kırsal yapıyı güçlendirme amacıyla bugüne kadar 30 milyon doların üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdiği kaydedildi.

2024'te 5.41 ton altın üretimi gerçekleştirildi

Açıklamaya göre, TÜPRAG bünyesindeki Kışladağ Altın İşletmesi’nde geçtiğimiz yıl 5.41 ton altın üretimi gerçekleştirildi. İşletmenin faaliyete geçtiği günden bu yana ise 122 ton altın üretildi.

TÜPRAG açıklamasında Türkiye’deki genel madencilik ve altın madenciliği sektörlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Altın Madencileri Derneği verilerinden yapılan derlemeye göre altın üreticileri, 2023 yılında 3.8 milyar lira devlet hakkı, 6 milyar 150 milyon lira kurumlar vergisi ve 550 milyon lira da orman bedeli ödedi.

Türkiye altın rezervinde ilk 10'da

Dünya altın rezervi sıralamasında ilk 10’da yer alan Türkiye’nin 2024 yılı sonu itibarıyla toplam altın rezervi 615 tona ulaştı.

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